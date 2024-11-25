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У Литві вантажний літак впав на житловий будинок, спалахнула пожежа

У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок, фото: ФейсбукУ Вільнюсі вантажний літак впав на будинок, фото: Фейсбук

Вантажний літак міжнародної компанії DHL вранці 25 листопада впав на житловий будинок біля литовського аеропорту Вільнюса. За попередніми даними, щонайменше одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.

Як пише портал Delfi, поліція повідомила, що інформація про падіння літака на двоповерховий житловий будинок на вулиці Жирню надійшла о 05:31.

Зазначається, що в літаку було четверо людей: два пілоти та два працівники. Рятувальники дістали пілота та він прийшов до тями. Про інших постраждалих не повідомляють.

Нагадаємо, що раніше у Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію. Чоловік був єдиною людиною на борту одномоторного літака Cessna Skyhawk 172M, коли, за його словами, він упав біля узбережжя.

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