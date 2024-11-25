Росіяни обстріляли центр Харкова: вже відомо про 19 постраждалих
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- Альона Коханчук
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10:17, 25 листопада, 2024
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Російські війська у понеділок, 25 листопада, вдарили по центральній частині Харкова та Київському району. Вже відомо про 19 постраждалих.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його інформацією, після удару почалася пожежа.
«Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі», — повідомив міський голова.
Також повідомляється, що горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, а в будинках пошкоджені вікна.
Попередньо удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400. Станом на 10:00 відомо про 19 постраждалих.
Нагадаємо, що внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада, є відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але відновлювальні роботи продовжуються.