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Росіяни обстріляли центр Харкова: вже відомо про 19 постраждалих

Російські війська вдарили по Харкову. Фото: detector.mediaРосійські війська вдарили по Харкову. Фото: detector.media

Російські війська у понеділок, 25 листопада, вдарили по центральній частині Харкова та Київському району. Вже відомо про 19 постраждалих.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його інформацією, після удару почалася пожежа.

«Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі», — повідомив міський голова.

Також повідомляється, що горіли три авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, а в будинках пошкоджені вікна.

Попередньо удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400. Станом на 10:00 відомо про 19 постраждалих.

Нагадаємо, що внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада, є відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але відновлювальні роботи продовжуються.

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