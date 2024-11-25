Удар по Одесі: є постраждалі та пошкодження інфраструктури

Наслідки удару по Одесі. Фото з Teltgram-каналу президента Зеленського

Російські військові вранці понеділка, 25 листопада, вдарили ракетами по Одесі.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Такоє голова ОВА зазначив, що є поранені.

За непідтвердженою поки що інформацією, удар був завданий балістичною ракетою.

Наслідки удару по Одесі. Фото з Teltgram-каналу президента Зеленського

Пізніше на атаки відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами через падіння уламків ракети у місті є пошкодження

«Окупанти атакують регіони України. Зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей. Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише одна доба російського терору проти України», — написав він.

Він зазначив, що загалом Росія зі вчорашнього вечора застосувала близько півтори сотні ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти наших областей.

«Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі. Дякую нашим захисникам неба за збиття, за цілодобову роботу для безпеки наших людей», — додав він.

Нагадаємо, що російські війська у понеділок, 25 листопада, вдарили по центральній частині Харкова та Київському району. Вже відомо про 19 постраждалих.