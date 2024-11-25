Намагався перетнути кордон під причепом вантажівки: прикордонники викрили ухилянта

Прикордонники викрили далекобійника, який намагався перевезти ухилянта до Молдови. Фото: Держприкордонслужба

На Одещині прикордонники Ізмаїльського загону викрили далекобійника, який намагався перевезти військовозобовʼязаного до Молдови у вантажівці, сховавши його у ніші під контейнером причепа.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що організатор незаконного перетинання кордону посадив чоловіка на балку під причепом і поїхав до пункту пропуску «Табаки».

Вартість перетину кордону для ухилянта коштувала 5000 доларів, з яких 2000 доларів він заплатив як завдаток. Під час обшуку вантажівки ці кошти знайшли та вилучили.

Відносно далекобійника відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

Нагадаємо, правоохоронці заблокування дев’яти схем ухилення від мобілізації. Серед 17 підозрюваних — працівники ТЦК та соціальної підтримки, лікарі та керівники підприємств. Суми за «послуги» коливалися від 400 до 14 тисяч доларів.