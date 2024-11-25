  • понеділок

    25 листопада, 2024

  • Ясне небо

    Миколаїв

  • 25 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Намагався перетнути кордон під причепом вантажівки: прикордонники викрили ухилянта

Прикордонники викрили далекобійника, який намагався перевезти військовозобовʼязаного до Молдови. Фото: ДержприкордонслужбаПрикордонники викрили далекобійника, який намагався перевезти ухилянта до Молдови. Фото: Держприкордонслужба

На Одещині прикордонники Ізмаїльського загону викрили далекобійника, який намагався перевезти військовозобовʼязаного до Молдови у вантажівці, сховавши його у ніші під контейнером причепа.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що організатор незаконного перетинання кордону посадив чоловіка на балку під причепом і поїхав до пункту пропуску «Табаки». 

Вартість перетину кордону для ухилянта коштувала 5000 доларів, з яких 2000 доларів він заплатив як завдаток. Під час обшуку вантажівки ці кошти знайшли та вилучили.

Відносно далекобійника відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.

Нагадаємо, правоохоронці заблокування дев’яти схем ухилення від мобілізації. Серед 17 підозрюваних — працівники ТЦК та соціальної підтримки, лікарі та керівники підприємств. Суми за «послуги» коливалися від 400 до 14 тисяч доларів. 

Останні новини про: Ухилянти

На Одещині затримали групу чоловіків, які за допомогою драбини хотіли перетнути кордон
В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації, серед яких і фіктивне бронювання
Правоохоронці заблокували дев’ять схем ухилення від призову: підозрювані затримані
Реклама

Читайте також:

новини

У Коблевому розірвали договір на ремонт харчоблоку в ліцеї: шукають нового підрядника

Альона Коханчук
новини

На охорону покинутого кінотеатру «Іскра» в Миколаєві щорічно витрачають майже пів мільйона гривень

Аліса Мелік-Адамян
новини

Табунщик пояснив, звідки взялись гроші на утримання його новообраних заступників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Справа МСЕК в Миколаєві: Табунщик відповів, чи збереться медична комісія облради після оголошеної підозри

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич хоче централізовано проводити усі закупівлі міськради Миколаєва

Олена Козубовська

Останні новини про: Ухилянти

Правоохоронці заблокували дев’ять схем ухилення від призову: підозрювані затримані
В Україні викрили нові схеми ухилення від мобілізації, серед яких і фіктивне бронювання
На Одещині затримали групу чоловіків, які за допомогою драбини хотіли перетнути кордон

У Коблевому розірвали договір на ремонт харчоблоку в ліцеї: шукають нового підрядника

Росія атакувала з FPV-дрона людей під час роздачі гуманітарної допомоги на Миколаївщині: є поранені

5 годин тому

На відновлення водомереж багатоповерхівок Миколаєва у 2025 році планують витратити ₴32 млн

Головне сьогодні