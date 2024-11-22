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Правоохоронці заблокували дев’ять схем ухилення від призову: підозрювані затримані

Правоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції УкраїниПравоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції України

Правоохоронці заблокування дев’яти схем ухилення від мобілізації. Серед 17 підозрюваних — працівники ТЦК та соціальної підтримки, лікарі та керівники підприємств. Суми за «послуги» коливалися від 400 до 14 тисяч доларів. 

Про це повідомили у пресслужбі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Зазначається, що у Одеській області поліцейські виявили дві схеми ухилення від мобілізації. Двоє працівників ТЦК та СП за 1,3 тисячі доларів надавали незаконні відстрочки військовозобов'язаним, використовуючи свої зв'язки в структурі. 

Інша фігурантка — завідувачка дитячої лікарні за 400 доларів виготовила  фіктивні медичні документи для батька неповнолітньої пацієнтки. 

«Жінка гарантувала виготовлення медичних документів із діагнозом, який потребує догляду за дитиною, а відтак дасть можливість уникнути чоловіку мобілізації», — говориться у повідомлені.

Крім того, що у Волинській області правоохоронці затримали чотирьох осіб, серед яких двоє місцевих мешканців, які організували незаконний канал переправлення осіб через кордон. За свої послуги вони брали від трьох до п'яти тисяч доларів за допомогу в перетині кордону поза офіційними пунктами пропуску.

Правоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції УкраїниПравоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції України
Правоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції УкраїниПравоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції України
Правоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції УкраїниПравоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції України

Також підозрюють посадовця районного ТЦК та його спільника, які за три тисячі доларів «заднім числом» робили військово-облікові документи про проходження комісії ВЛК і завантажували дані про непридатність до відповідної бази. За результатами перевірок слідчі вилучили у зловмисників 60 тисяч доларів та 170 тисяч гривень, а також боєприпаси.

На Закарпатті затримали вісьмох осіб, серед яких посадовці ТЦК та медичних закладів, які за 12-14 тисяч доларів допомагали чоловікам отримати медичні документи для ухилення від служби. Інша група, мешканці Тячівського району, за вісім тисяч доларів переправляли «клієнтів» через річку Тиса до Румунії.

На Тернопільщині викрили співвласників фірми, що займаються міжнародними перевезеннями. Вони вносили дані чоловіків до інформаційної системи, що допомагало безперешкодно виїжджали за кордон.

Правоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції УкраїниПравоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції України
Правоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції УкраїниПравоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції України
Правоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції УкраїниПравоохоронці заблокувала дев’ять схем ухилення. Фото: пресслужба Національної поліції України

У Київській області правоохоронці викрили лікаря екстреної медичної допомоги, яка за дві тисячі доларів оформляла фіктивні документи для  госпіталізації та медичні документи, які дозволяли ухилятися від мобілізації.

В Києві підозру отримала голова міжрайонної МСЕК, яка допомагала чоловікам отримати «інвалідність». Посадовиця затвердила та підписала акти огляду медико-експертною комісією про наявність у двох військовозобов’язаних третьої групи інвалідності. Наразі комісія Центральної МСЕК фейкові діагнози анулювала.

Наразі усім підозрюваним повідомили про підозру, слідчі дії продовжуються.

Раніше повідомлялось, що лише через місяць після обшуків очільниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи Вірі Бєляковій оголосили про підозру.

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