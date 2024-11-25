Благодійників підозрюють у махінаціях: незаконно завезли в Україну понад 700 автомобілів
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- Світлана Іванченко
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18:01, 25 листопада, 2024
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Правоохоронці підозрюють три благодійні фонди у незаконному ввезенні до України понад 700 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для армії.
Як повідомили у Держприкордонслужбі та Бюро економічної безпеки, замість передачі транспорту військовим, автівки продавали за готівку, уникаючи сплати митних платежів.
За даними слідства, під час обшуків вилучили 17 автомобілів, документи та техніку. Організаторами схеми виявились громадяни України та Молдови.
У відомствах повідомили, що розпочали досудове розслідування за підозрою у контрабанді підакцизних товарів. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до цієї діяльності.
Як повідомлялось, за перше півріччя 2024 року в Миколаївській області відкрили 5 кримінальних проваджень проти підприємців через фінансові махінації.
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