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Благодійників підозрюють у махінаціях: незаконно завезли в Україну понад 700 автомобілів

Правоохоронці підозрюють благодійників в махінаціях. Фото: пресслужба БЕБПравоохоронці підозрюють благодійників в махінаціях. Фото: пресслужба БЕБ

Правоохоронці підозрюють три благодійні фонди у незаконному ввезенні до України понад 700 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для армії. 

Як повідомили у Держприкордонслужбі та Бюро економічної безпеки, замість передачі транспорту військовим, автівки продавали за готівку, уникаючи сплати митних платежів.

Завозили авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: ДержприкордонслужбаЗавозили авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: Держприкордонслужба
Завозили авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: ДержприкордонслужбаЗавозили авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: Держприкордонслужба
Завозили авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: ДержприкордонслужбаЗавозили авто під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: Держприкордонслужба

За даними слідства, під час обшуків вилучили 17 автомобілів, документи та техніку. Організаторами схеми виявились громадяни України та Молдови. 

У відомствах повідомили, що розпочали досудове розслідування за підозрою у контрабанді підакцизних товарів. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до цієї діяльності.

Як повідомлялось, за перше півріччя 2024 року в Миколаївській області відкрили 5 кримінальних проваджень проти підприємців через фінансові махінації. 

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