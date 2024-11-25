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В Одесі кількість постраждалих від ракетної атаки зросла до 11 людей

Психологи надають допомогу одеситам на місці ракетного удару РФ 25 листопада 2024 року. ДСНС Одещини/FacebookПсихологи надають допомогу одеситам на місці ракетного удару РФ 25 листопада 2024 року. ДСНС Одещини/Facebook

В Одесі кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки збільшилася до 11 осіб. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

«На місці була надана допомога двом людям. На стаціонарному лікуванні залишається 8 поранених: одна жінка у важкому стані, решта у стані середнього ступеню важкості. Також один постраждалий продовжує лікування амбулаторно. Наші медики роблять все можливе, аби зберегти здоров’я і життя кожного», — написав він. 

Пізніше про стан госпіталізованих розповів директор міської лікарні №10 Денис Себов, передає Суспільне.

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За його словами, до їх лікарні доставили пʼятьох поранених. 52-річна жінка надійшла у важкому стані, їй зробили операцію.

«Одна пацієнтка, жінка 52 років, надійшла у тяжкому стані, з осколковим ураженням черевної порожнини. Зараз пацієнті виконано за життєвими показниками оперативне втручання, видалені осколки з черевної порожнини, ушивання кишківника. Також у пацієнтки були травми мʼякої тканини голови», — розповів він.

Стан решти поранених оцінили як середньої важкості, у них діагностовано акубаротравму, а у трьох також поранення м'яких тканин. Один із пацієнтів має ознаки гострого психологічного розладу та був переведений до Центру психічного здоров’я.

Як проінформував мера Одеси Геннадія Труханова, комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілів. Постраждали 25 багатоквартирних будинків, з яких 71 квартира має пошкодження, вибито 118 вікон, а в одному з будинків зруйновано понад 100 кв. м покрівлі. Частина будинків залишилася без газопостачання.

Комунальні служби продовжують розбирати завали. Фото: пресслужба Одеської міської радиКомунальні служби продовжують розбирати завали. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Комунальні служби продовжують розбирати завали. Фото: пресслужба Одеської міської радиКомунальні служби продовжують розбирати завали. Фото: пресслужба Одеської міської ради
Комунальні служби продовжують розбирати завали. Фото: пресслужба Одеської міської радиКомунальні служби продовжують розбирати завали. Фото: пресслужба Одеської міської ради

На місці працює оперативний штаб Приморської райадміністрації, куди одесити можуть звертатися за консультаціями та матеріальною допомогою. Триває обстеження пошкоджених будівель.

«Всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Триває обстеження будинків для оцінки пошкоджень. В деяких будинках тимчасово припинено постачання газу», — зазначив міський голова.

Раніше повідомлялось, що вранці понеділка, 25 листопада, російські війська вдарили ракетами по Одесі.

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