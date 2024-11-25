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В Україні зафіксовали 376 випадків сексуального насильства, пов’язаних з війною, — ООН

Жінка, яка зазнала насилля під час війни. Фото: Wojciech Grzedzinski for The Washington Post/Getty ImagesЖінка, яка зазнала насилля під час війни. Фото: Wojciech Grzedzinski for The Washington Post/Getty Images

Моніторингова місія ООН з прав людини повідомила, що задокументувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаних з війною.

Ці дані зафіксували з початку повномасштабного вторгнення до 31 серпня поточного року.

В ООН зазначають, понад половина постраждалих — чоловіки, 262 випадки. Більшість із них зазнали катувань у полоні на окупованих територіях України або в Росії. Серед постраждалих також 104 жінки, десять неповнолітніх дівчат та двоє хлопчиків.

В організації зазначили, що сексуальне насильство, пов’язане з війною — це порушення міжнародного права.

«Запобігання такого роду насильству і притягнення винних до відповідальності — спільна відповідальність, що ґрунтується на зобов’язаннях держав у сфері прав людини. Постраждалі від сексуальне насильство потребують комплексної підтримки для відновлення, включаючи підтримку з боку суспільства загалом», — повідомили в ООН.

Нагадаємо, правоохоронці ідентифікували та повідомили про підозру військовослужбовцю російської армії, який під час окупації Херсонщині зґвалтував неповнолітню дівчину. 

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