Протягом доби на Миколаївщині було чотири пожежі: горів житловий сектор
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
10:22, 26 листопада, 2024
-
25 листопада та в ніч на 26 листопада вогнеборці чотири рази залучались до ліквідації пожеж, які виникали в житловому секторі Миколаївської області.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, вчора горіли: літня кухня у селі Каталине Куцурубської громади та господарча будівля у селі Миролюбове у Миколаївському районі.
Також горіли два нежитлові будинки у селищі Казанка та у Первомайську.
За словами рятувальників, два епізоди виникли через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, ще один — через необережне поводження з вогнем, в іншому випадку — причина займання встановлюється.
Раніше надзвичайники повідомляли, що станом на 20 листопада у Миколаївській області з початку року виникло 665 побутових пожеж, які призвели до загибелі 45 людей.
Останні новини про: Пожежі