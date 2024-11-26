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Протягом доби на Миколаївщині було чотири пожежі: горів житловий сектор

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

25 листопада та в ніч на 26 листопада вогнеборці чотири рази залучались до ліквідації пожеж, які виникали в житловому секторі Миколаївської області.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, вчора горіли: літня кухня у селі Каталине Куцурубської громади та господарча будівля у селі Миролюбове у Миколаївському районі.

Також горіли два нежитлові будинки у селищі Казанка та у Первомайську.

За словами рятувальників, два епізоди виникли через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, ще один — через необережне поводження з вогнем, в іншому випадку — причина займання  встановлюється.

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше надзвичайники повідомляли, що станом на 20 листопада у Миколаївській області з початку року виникло 665 побутових пожеж, які призвели до загибелі 45 людей.

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