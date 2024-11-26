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У Вознесенську перевірять електрообладнання усіх закладів освіти після задимлення в дитсадку

Дидсадок №12, в якому задимився електрощит. Фото: пресслужба Вознесенської міської радиДидсадок №12, в якому задимився електрощит. Фото: пресслужба Вознесенської міської ради

У Вознесенський громаді перевірять електричне обладнання у всіх закладах освіти. Таке рішення ухвалив міський голова Євгеній Величко після задимлення електрощита у дитсадку №12, що сталося 26 листопада.

Про це повідомили в пресслужбі Вознесенської міської ради.  

Задимлення електрощита виявили сьогодні вранці. Зазначається, що на місце прибули рятувальники і працівники «Миколаївобленерго», інцидент ліквідували.

У мерії запевнили, що наразі загрози для дітей та працівників дитсадка «Світлячок» немає, а причини задимлення — уточнюються.

Міський голова доручив створити робочу групу. До неї увійдуть фахівці, які перевірять електричне господарство в усіх освітніх установах, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

«Просимо батьків вихованців дошкільного закладу не піддаватися паніці. Усі заходи щодо безпеки вживаються у повному обсязі. Дякуємо за розуміння та співпрацю»,  — говориться в повідомленні. 

Раніше повідомлялось, що 25 листопада та в ніч на 26 листопада вогнеборці чотири рази залучались до ліквідації пожеж, які виникали в житловому секторі Миколаївської області.

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