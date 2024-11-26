У 2024 році правоохоронці затримали 179 паліїв, яких завербували російські спецслужб
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- Світлана Іванченко
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16:51, 26 листопада, 2024
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Впродовж десяти місяців українські правоохоронці затримали 179 паліїв, яких завербували російські спецслужб.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
«Це підпали автомобілів військових, залізничної інфраструктури, державних підприємств. Завдання кримінальної поліції – швидко встановлювати та притягувати зловмисників до відповідальності, аби запобігти наступним злочинам. За десять місяців поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб», — розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
Водночас він відзначив, що правоохоронці працюють в умовах війни, під обстрілами, щоб забезпечити безпеку громадян і стабільність криміногенної ситуації в країні.
Раніше, правоохоронці затримали ще трьох людей, яких підозрюють у диверсіях на об’єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях. Їм загрожує довічне ув’язнення.
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