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У 2024 році правоохоронці затримали 179 паліїв, яких завербували російські спецслужб

У 2024 році в Україні поліція затримала вже 179 паліїв. Фото: пресслужба НацполіціїУ 2024 році в Україні поліція затримала вже 179 паліїв. Фото: пресслужба Нацполіції

Впродовж десяти місяців українські правоохоронці затримали 179 паліїв, яких завербували російські спецслужб.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

«Це підпали автомобілів військових, залізничної інфраструктури, державних підприємств. Завдання кримінальної поліції – швидко встановлювати та притягувати зловмисників до відповідальності, аби запобігти наступним злочинам. За десять місяців поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб», — розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Водночас він відзначив, що правоохоронці працюють в умовах війни,  під обстрілами, щоб забезпечити безпеку громадян і стабільність криміногенної ситуації в країні.

Раніше, правоохоронці затримали ще трьох людей, яких підозрюють у диверсіях на об’єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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