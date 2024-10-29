СБУ затримала угрупування, яке планувало пустити під укіс потяг на Одещині: їм загрожує довічне

Затримано диверсантів на об'єктах Укрзалізниці на Одещині та на Херківщині, фото: СБУ

Правоохоронці затримали ще трьох людей, яких підозрюють у диверсіях на об’єктах Укрзалізниці в Одеській та Харківській областях. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в Службі безпеки України, підозрювані палили релейні шафи і намагалися пустити під укіс рухомий склад на стратегічно важливому напрямку залізничного сполучення.

«Диверсанти пішли на злочини, бо шукали швидкий заробіток на Телеграм-каналах. Утім, замість грошей від рашистів фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців», — зазначили в СБУ.

За даними слідства, на Одещині нейтралізували угруповання, яке спалило три релейні шафи Укрзалізниці і готувало сходження потяга. Для цього планувалось встановити на колії гальмівний стопор, який придбали через інтернет. Правоохоронці затримали двох людей «на гарячому», коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки.

Затримано диверсантів на об'єктах Укрзалізниці на Одещині та на Херківщині, фото: СБУ Гальмівний стопор для колій, фото: СБУ

На Харківщині затримали 17-річного жителя Лозівського району, який знищив релейну шафу залізничного сполучення і готувався до нового підпалу, йдеться в повідомленні.

Усім затриманим повідомили про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Дії затриманих з Одеси додатково кваліфікували за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена організованою злочинною групою в умовах воєнного стану). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримано диверсантів на об'єктах Укрзалізниці на Одещині та на Херківщині, фото: СБУ Затримано диверсантів на об'єктах Укрзалізниці на Одещині та на Херківщині, фото: СБУ

Раніше в Одесі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у підпалі електропідстанції. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.