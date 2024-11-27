Окуповані території Херсонської та Запорізької областей залишились без світла

Відключення електроенергії, Фото для ілюстрації

Окуповані території Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла через пошкодження лінії електромережі.

Про це заявили так звані губернатори регіонів Євген Балицький і Володимир Сальдо.

Євген Балицький повідомив, що електропостачання зникло по «всьому регіону». Мається на увазі, на всій окупованій території Запорізької області.

За словами так званого губернатора Херсонської області Володимира Сальдо, аварія сталася на лінії «Джанкой — Мелітополь» о 05:00. Без електрики залишилися 137 тисяч людей у 172 містах і селищах окупованої частини Херсонщини.

Він запевняє, що електропостачання вже відновили у двох районах. Причини аварії на лінії електромережі окупанти не назвали.

Слід зазначити, що в Україні наразі діють відключення світла через, обстріли росіян по енергетичній інфраструктурі країни.