Понад ₴83 млн: посадовець Одеської міграційної служби не зазначив майно в декларації

На Одещині держслужбовця звинуватили в недекларуванні майна на понад ₴83 млн. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Посадовця Державної міграційної служби в Одеській області Андрія Морару звинуватили у недостовірному декларуванні майна на понад 83 мільйони гривень, включаючи елітну нерухомість та автомобіль.

За інформацією Національного агентства з питань запобігання корупції, під час перевірки з 25 березня до 19 вересня 2023 року, виявили, що в декларації чиновника відсутні дані про будинок площею 200 кв. м та земельну ділянку 637 кв. м в Одесі.

Крім того, не вказана квартира його дружини площею понад 48 кв. м, нерухомість матері, зокрема гараж у Затоці, офіс, магазин та земельна ділянку в Білгороді-Дністровському. А також, автомобіль Audi RS Q8 2021 року, придбаний у 2023 році.

В НАЗК кваліфікували такі дії як кримінальне порушення. Посадовцю загрожує штраф у розмірі від 51 до 86 тисяч гривень, 150–240 годин громадських робіт або до двох років позбавлення волі. Окрім того, суд може заборонити обіймати певні посади терміном до трьох років.

Нагадаємо, на Полтавщині колишній працівник Державної казначейської служби вказав у декларації понад 60 мільйонів доларів, дорогоцінні метали та коштовності. Слідчі перевіряють законність походження цих активів, зокрема досліджують можливі зв'язки з родичами, які займають посади в Росії.