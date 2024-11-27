В Миколаївській області встановили майже 1500 сонячних електростанцій у приватних будинках
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- Анна Гакман
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22:18, 27 листопада, 2024
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В Миколаївській області встановлено 1 тисячу 418 гібридних сонячних електростанцій у приватних будинках.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, це забезпечить енергопостачання в умовах аварійних відключень.
«Наразі в регіоні введено в експлуатацію 1418 гібридних сонячних електростанцій у приватних будинках. Ці установки дозволяють генерувати електроенергію з сонячного випромінювання, забезпечуючи безперебійне енергопостачання навіть у випадках аварійних відключень», — повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, що сонячні панелі для автономної роботи в умовах можливих відключень електроенергії мали встановити у Миколаївській обласних дитячих лікарнях Баштанки, Березанки, Вознесенська, Миколаївській дитячій лікарні №2, а також ЦПМСД №4 і №6.
Також нагадаємо, що Офіс відновлення та розвитку Миколаєва отримав 100 тисяч євро на встановлення сонячних електростанцій у міській лікарні №1.
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