Житель Закарпаття намагався незаконно переправити військовозобовʼязаного за кордон. Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники разом із правоохоронцями затримали жителя Закарпаття, який хотів переправити в Румунію чоловіка з Волинської області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що послуги 21-річного жителя Тересви коштували 3500 доларів. Чоловіка затримали після передачі йому частини обумовленої суми.

Під час обшуків за місцем подій, місцем проживання та у транспортному засобі закарпатця, правоохоронці виявили та вилучили предмети і матеріали, які можуть стати доказами його незаконної діяльності.

Правоохоронці затримали переправника за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники Ізмаїльського загону викрили далекобійника, який намагався перевезти військовозобовʼязаного до Молдови у вантажівці, сховавши його у ніші під контейнером причепа.