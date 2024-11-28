Житель Закарпаття намагався незаконно переправити військовозобовʼязаного за кордон
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- Даріна Мельничук
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3:10, 28 листопада, 2024
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Прикордонники разом із правоохоронцями затримали жителя Закарпаття, який хотів переправити в Румунію чоловіка з Волинської області.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що послуги 21-річного жителя Тересви коштували 3500 доларів. Чоловіка затримали після передачі йому частини обумовленої суми.
Під час обшуків за місцем подій, місцем проживання та у транспортному засобі закарпатця, правоохоронці виявили та вилучили предмети і матеріали, які можуть стати доказами його незаконної діяльності.
Правоохоронці затримали переправника за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
Нагадаємо, на Одещині прикордонники Ізмаїльського загону викрили далекобійника, який намагався перевезти військовозобовʼязаного до Молдови у вантажівці, сховавши його у ніші під контейнером причепа.
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