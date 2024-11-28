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«Європейський рівень»: на Одещині відкрили нову реанімацію

Лікарня на Одещині тепер має реанімацію європейського рівня, фото: Одеська ОВАЛікарня на Одещині тепер має реанімацію європейського рівня, фото: Одеська ОВА

Сьогодні, 28 листопада, в Овідіопольській лікарні, що на Одещині, відкрили нове реанімаційне відділення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що реанімація оснащена 12 реанімаційними ліжками з інноваційним обладнанням, серед якого апарати штучної вентиляції легень, мобільний УЗД, ЕКГ та дефібрилятори.

«Сучасні умови для пацієнтів: окремі реанімаційні зали для чоловіків і жінок, палати інтенсивного лікування, ізолятор. Централізована подача кисню для лікування захворювань легень і дихальних шляхів. Відеоспостереження: лікарі контролюють стан пацієнтів у режимі реального часу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні партнери допомогли Миколаєву відремонтувати частину хірургічного відділення у лікарні Корабельного району.

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