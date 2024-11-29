На Миколаївщині під час пожеж врятували двох дорослих та дитину

На Миколаївщині під час пожеж врятували дорослих та маленького хлопчика. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

На Миколаївщині рятувальники та небайдужі сусіди врятували двох дорослих і дворічного хлопчика під час пожеж у житлових будинках.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Миколаївської області.

Зазначається, що у мікрорайоні Варварівка міста Миколаєва, на території садово-виноградного товариства «Ясна Поляна», сталася пожежа в дачному будинку. Сусіди, помітивши дим, прийшли на допомогу двом мешканцям із обмеженими фізичними можливостями, вивели їх на свіже повітря. Постраждалим медична допомога не знадобилася. Пожежу, яка охопила 150 квадратних метрів, ліквідували рятувальники.

На Миколаївщині під час пожеж врятували дорослих та маленького хлопчика. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

Інша подія трапилася у селі Криве Озеро. В одному з приватних будинків загорілися речі, через що мати та її дворічний син опинилися в задимленому приміщенні. Завдяки сусідці, яка допомогла вибратися, постраждалих вдалося врятувати. Їх госпіталізували з отруєнням чадним газом. Площа займання склала 5 квадратних метрів, вогонь швидко загасили рятувальники.

Окрім цього, вогнеборці ліквідували пожежі покрівлі літньої кухні в Шевченківській громаді, а також займання у житлових будинках у Корабельному районі Миколаєва та селі Михайлівка Казанківської громади Баштанського району.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві ввечері 27 листопада загорівся гараж в автогаражному кооперативі «Рибак». На пожежі загинув чоловік.