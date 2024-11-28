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На пожежі у Миколаєві загинув чоловік

На пожежі у Миколаєві загинув чоловік, фото ілюстративнеНа пожежі у Миколаєві загинув чоловік, фото ілюстративне

У Миколаєві ввечері 27 листопада загорівся гараж в автогаражному кооперативі «Рибак». На пожежі загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Прибувши на місце рятувальники виявили в приміщенні тіло загиблого чоловіка. Пожежу загасили на площі 20 квадратних метрів. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Миколаївській області цього року в будинках мешканців виникла 691 пожежа, на яких загинули 45 людей, а травмувались 42 людини.

Загалом з початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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