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У Миколаївській області з початку року на пожежах загинули 54 людини

Пожежа на Миколаївщині, Фото: ДСНС Миколаївської областіПожежа на Миколаївщині, Фото: ДСНС Миколаївської області

З початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

«Рятувальники та співробітники місцевих пожежних охорони систематично спілкуються з мешканцями приватного сектору щодо недопущення займань в домівках», — зазначають у ДСНС.

Раніше надзвичайники повідомляли, що станом на 20 листопада у Миколаївській області з початку року виникло 665 побутових пожеж, які призвели до загибелі 45 людей.

Також у ДСНС наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло пожеж на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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