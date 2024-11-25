У Миколаївській області з початку року на пожежах загинули 54 людини
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- Марія Хаміцевич
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18:22, 25 листопада, 2024
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З початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
«Рятувальники та співробітники місцевих пожежних охорони систематично спілкуються з мешканцями приватного сектору щодо недопущення займань в домівках», — зазначають у ДСНС.
Раніше надзвичайники повідомляли, що станом на 20 листопада у Миколаївській області з початку року виникло 665 побутових пожеж, які призвели до загибелі 45 людей.
Також у ДСНС наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло пожеж на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
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