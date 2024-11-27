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З початку року на Миколаївщині виникло майже 700 побутових пожеж

Пожежа в будинку, фото: ДСНС Миколаївщини (для ілюстрації)Пожежа в будинку, фото: ДСНС Миколаївщини (для ілюстрації)

У Миколаївській області цього року в будинках мешканців виникла 691 пожежа, на яких загинули 45 людей, а травмувались 42 людини.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, серед найпоширеніших причин — необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей, коротке замикання електромережі, куріння тощо.

Кількість пожеж, які виникли в районах Миколаївщини з початку року:

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  • Миколаївський район — 358 пожеж;
  • Первомайський район — 131 пожежа;
  • Вознесенський район — 107 пожеж;
  • Баштанський район — 95 пожеж.

Слід зазначити, що у Миколаївському районі на пожежах загинуло найбільше громадян — 32.

У ДСНС нагадали, що якщо в будинку пічне опалення, то потрібно подбати про очищення димоходів та відсутність тріщин. Також категорично заборонено закривати піддувало печі, коли там ще горить вугілля або є жар — це може призвести до отруєння чадним газом.

Нагадаємо, що загалом з початку року на пожежах в Миколаївській області загинули 54 людини, ще 68 постраждали.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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