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Без права на заставу: у Миколаєві взяли під варту підозрюваного у коригуванні ударів по місту

Ексвикладача, якого підозрюють у коригуванні ударів по місту взяли під варту. Фото: пресслужба СБУЕксвикладача, якого підозрюють у коригуванні ударів по місту взяли під варту. Фото: пресслужба СБУ

У Миколаєві взяли під варту ексвикладача місцевого університету, якого підозрюють у коригуванні ударів ворога по місту. 

Про це повідомила прес-служба Центрального районного суду Миколаєва.

Зазначається, що слідчий суддя Володимир Лященко розглянув клопотання щодо чоловіка, який, за даними слідства, через месенджер Telegram систематично передавав представнику країни-агресора координати розташування українських військових підрозділів. Ця інформація використовувалась для ударів по військових та цивільних об’єктах.

Під час засідання підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання, а його захисник підтримав цю позицію.

Суд постановив взяти підозрюваного під варту без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві затримали ексвикладача місцевого університету, якого підозрюють у коригуванні ударів росіян по місту.

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