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Коригував удари по Миколаєву з горища багатоповерхівки: затримали ексвикладача університету

У Миколаєві затримали ексвикладача місцевого університету. Фото: СБУУ Миколаєві затримали ексвикладача місцевого університету. Фото: СБУ

У Миколаєві затримали ексвикладача місцевого університету, якого підозрюють у коригуванні ударів росіян по місту.

Про це повідомили у Службі безпеки України у Миколаївській області.

Зазначається, що підозрюваний зробив «спостережний пост» на горищі багатоповерхівки, де відслідкував орієнтовну кількість та види озброєнь, що їхали у напрямку передової.

«Щоб направити ворожу зброю «в обхід» української ППО, зрадник намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони», — додали в СБУ.

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Чоловіка затримали. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, відеокамеру та флешку із даними, які він збирав.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік пі вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Миколаєві затримали працівника Облтеплоенерго, якого підозрюють у коригуванні ударів по місту та співпраці з російськими спецслужбами.

Крім того, 28 жовтня у Миколаєві Служба безпеки України затримала мешканця Херсонської області, якого підозрюють у шпигунстві у десяти регіонах України. 

Раніше правоохоронці викрили агентурну мережу російської ФСБ, яка розвідувала маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт та стратегічні об’єкти «Укрзалізниці».

Також нагадаємо, що за співпрацю з колаборантами мешканця Херсонщини засудили до 10 років ув’‎язнення.

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