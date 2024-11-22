У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго за підозрою у «зливанні» інформації росіянам

У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго. Фото: СБУ

У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго, якого підозрюють у коригуванні ударів по місту та співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомили у Службі безпеки України у Миколаївській області та прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваний — 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. За даними СБУ, російські спецслужби вийшли на нього через проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Правоохоронці додають, що чоловік мав розвідувати та повідомляти місця найбільшого зосередження військових та техніки.

Реклама

Для цього підозрюваний на автомобілі їздив по місту та приховано знімав на відео об’єкти. Також він «випитував» інформацію у знайомих та колег.

Чоловіка затримали та провели у помешканні обшук.

«Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із встановленим Телеграм-каналом, через який він «спілкувався» з ФСБ», — додають у Службі безпеки.

Чоловіку оголосили підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Наразі він під вартою, йому загрожує 12 років тюрми.

У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго. Фото: СБУ

Нагадаємо, що 28 жовтня у Миколаєві Служба безпеки України затримала мешканця Херсонської області, якого підозрюють у шпигунстві у десяти регіонах України.

Раніше правоохоронці викрили агентурну мережу російської ФСБ, яка розвідувала маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт та стратегічні об’єкти «Укрзалізниці».

Також нагадаємо, що за співпрацю з колаборантами мешканця Херсонщини засудили до 10 років ув’‎язнення.