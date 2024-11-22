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У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго за підозрою у «зливанні» інформації росіянам

У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго. Фото: СБУУ Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго. Фото: СБУ

У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго, якого підозрюють у коригуванні ударів по місту та співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомили у Службі безпеки України у Миколаївській області та прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваний — 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. За даними СБУ, російські спецслужби вийшли на нього через проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Правоохоронці додають, що чоловік мав розвідувати та повідомляти місця найбільшого зосередження військових та техніки.

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Для цього підозрюваний на автомобілі їздив по місту та приховано знімав на відео об’єкти. Також він «випитував» інформацію у знайомих та колег.

Чоловіка затримали та провели у помешканні обшук.

«Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із встановленим Телеграм-каналом, через який він «спілкувався» з ФСБ», — додають у Службі безпеки.

Чоловіку оголосили підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Наразі він під вартою, йому загрожує 12 років тюрми.

У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго. Фото: СБУУ Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго. Фото: СБУ

Нагадаємо, що 28 жовтня у Миколаєві Служба безпеки України затримала мешканця Херсонської області, якого підозрюють у шпигунстві у десяти регіонах України. 

Раніше правоохоронці викрили агентурну мережу російської ФСБ, яка розвідувала маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт та стратегічні об’єкти «Укрзалізниці».

Також нагадаємо, що за співпрацю з колаборантами мешканця Херсонщини засудили до 10 років ув’‎язнення.

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