Розвідував ППО та військові шпиталі: у Миколаєві затримали підозрюваного у співпраці з ФСБ

У Миколаєві Служба безпеки України затримала мешканця Херсонської області, якого підозрюють у шпигунстві у десяти регіонах України, фото: СБУ

У Миколаєві Служба безпеки України затримала мешканця Херсонської області, якого підозрюють у шпигунстві у десяти регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужбовців, 22-річний мешканець Херсонщини видавав себе за військового і, використовуючи цю «легенду», пересувався по країні.

Підозрюваний діяв у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях. Він об'їжджав регіони на рейсових автобусах, намагаючись розвідати локації систем протиповітряної оборони, а також координати військових шпиталів, де лікувались українські військові.

СБУ повідомляє, що отримані дані обвинувачений передавав російській спецслужбі через месенджер. Окупанти обіцяли «евакуювати» його до Росії та влаштувати до приватної військової компанії «Вагнер», в якій за матеріалами справи підозрюваний хотів воювати проти України.

У Миколаєві Служба безпеки України затримала мешканця Херсонської області, якого підозрюють у шпигунстві у десяти регіонах України, фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали підозрюваного «на гарячому», коли той розвідував місця базування Збройних Сил України в Миколаєві.

Служба безпеки повідомила затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію було проведено співробітниками СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, за співпрацю з колаборантами мешканця Херсонщини засудили до 10 років ув’‎язнення.

Також, раніше правоохоронці викрили агентурну мережу російської ФСБ, яка розвідувала маршрути ЗСУ із поставок зброї на фронт та стратегічні об’єкти «Укрзалізниці».