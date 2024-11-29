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У Києві інженера держпідприємства підозрюють у підробці «броні»

Інжинера статегічного підприємства підозрюють у підробці документів для бронювання. Фото: пресслужба ДБРІнжинера статегічного підприємства підозрюють у підробці документів для бронювання. Фото: пресслужба ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань підозрюють інженера державного підприємства у підробці документів для бронювання військовозобов’язаних чоловіків.

За інформацією пресслужби ДБР, підозрюваний працював в одній з філій державного підприємства, що займається критично важливою інфраструктурою в енергетичній сфері.

Зазначається, що маючи доступ до наказів Мінекономіки, підозрюваний оформляв підроблені витяги з них. Зокрема, вносив неправдиві дані про те, що чоловіки, нібито, працюють на різних посадах в підприємствах критичної інфраструктури та мають право на відстрочку від мобілізації. 

Окрім цього, інженер фальсифікував документи про належність підприємств до стратегічно важливих для економіки України під час воєнного стану.

Загалом було підроблено документи щодо 454 осіб із 12 підприємств. Вартість «послуги» коливалася від 200 до 2 тисяч доларів. Підроблені документи використовувалися при перевірці військово-облікових даних, внесенні в реєстр призовників та при перетині державного кордону.

Під час обшуків, правоохоронці вилучили комп’ютери, носії інформації, а також списки осіб, які скористались цією схемою.

Інженеру повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, а також інших військових формувань. Наразі триває розслідування, і правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправних дій. 

Раніше повідомлялось, що правоохоронці підозрюють одестику в організації схеми виїзду чоловіків за кордон під виглядом багатодітних батьків. Їй загрожує до дев’яти років тюрми.

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