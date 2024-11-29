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Усі чоловіки від 18 до 25 років тепер мають проходити військову підготовку

Фото: armyinform.com.uaНаступного року всі чоловіки від 18 до 25 років повинні пройти військову підготовку. Фото: armyinform.com.ua

З наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років мають пройти обовʼязкову військову підготовку. 

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко в ефірі телеканалу Київ24, пише «NV».

За його словами, в першу чергу студенти, а потім всі чоловіки від 18 до 25 років пройдуть базову і фахову військову підготовку в наступному році.

Також він наголосив, що військова підготовка — це не мобілізація, а «базова підготовка для всіх».

«Це підготовка людей, які матимуть базові і фахові навички у володінні зброєю, виборі спеціальності. Тобто вони будуть знати, чим живе та дихає армія, щоб багато страхів зняти, і паралельно, щоб мати підготовлене населення. Ось це правильний підхід», — сказав Іван Тимочко.

Раніше повідомлялось, що з 2025-2026 навчального року студенти третього курсу в українських вишах проходитимуть базову військову підготовку. Такі нововведення не пов’язане з мобілізацією, а покликане забезпечити студентів базовими знаннями та навичками з самооборони, поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги.

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