У Миколаєві через пожежу в електрощитовій евакуювали 20 осіб. Фото ілюстраційне: Вікна

У Миколаєві в пʼятницю, 29 листопада, загорілась електрощитова в підвальному приміщенні дев’ятиповерхового будинку на проспекті Героїв України. Рятувальникам довелося евакуювати 20 людей з верхніх поверхів.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Миколаївської області.

Пожежники швидко приїхали на місце і ліквідували вогонь площею 7 квадратних метрів. На місці події працювали 30 вогнеборців та 8 спецавтомобілів ДСНС.

Крім того, 29 листопада та в ніч на 30 листопада підрозділи рятувальники шість разів залучались до ліквідації пожеж.

Тричі рятувальники виїжджали на пожежі в житловому секторі, де горіла покрівля будинків. Також ліквідовано займання шин.

Увечері 29 листопада через ворожу атаку в Миколаївському районі спалахнула пожежа соломи на сільськогосподарському підприємстві. Вогнеборці оперативно загасили вогонь на площі 30 квадратних метрів.

До гасіння пожеж залучалися 30 рятувальників і 8 спецавтомобілів.

Нагадаємо, що на Миколаївщині рятувальники та небайдужі сусіди врятували двох дорослих і дворічного хлопчика під час пожеж у житлових будинках.