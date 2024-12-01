  • неділя

    1 грудня, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 1 грудня , 2024 грудня

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині горіли склади та сільгосптехніка

Пожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

Зранку 30 листопада загорілось складське приміщення на території одного з об’єктів села Підгородня у Первомайському районі Миколаївської області.

На місце пожежі направили чергові караули та вогнеборців місцевої пожежної охорони, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що за понад дві години пожежу вдалося ліквідувати на площі 1 000 квадратних метрів.

Також від знищення вдалося врятувати три сівалки та два трактори. Постраждалих та травмованих немає. Причину виникнення горіння встановлюють експерти поліції.

Пожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що у Миколаєві 29 листопада загорілась електрощитова в підвальному приміщенні дев’ятиповерхового будинку на проспекті Героїв України. Рятувальникам довелося евакуювати 20 людей з верхніх поверхів.

Останні новини про: Пожежі

З початку року на Миколаївщині виникло майже 700 побутових пожеж
На пожежі у Миколаєві загинув чоловік
У Миколаєві через пожежу в електрощитовій евакуювали 20 осіб
Реклама

Читайте також:

новини

Директор облтепло про опалення під час блекауту в Миколаєві: Якщо запустити всі генератори — це 800 літрів дизелю на годину

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

Катерина Середа
новини

Підписуйтесь на Telegram МикВісті. Уся актуальна інформація про світло

Катерина Середа
новини

Миколаївці понад 30 годин без світла: що відомо наразі і де підзарядитися

Аліна Квітко
новини

Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві

Олена Козубовська

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві через пожежу в електрощитовій евакуювали 20 осіб
На пожежі у Миколаєві загинув чоловік
З початку року на Миколаївщині виникло майже 700 побутових пожеж

Минулої доби росіяни шість разів били з FPV-дронів по Куцурубській громаді на Миколаївщині

Міжнародні партнери допоможуть Україні до 2034 року у розмінуванні земель

Відключатимуть по одній черзі: як вимикатимуть світло у Миколаєві та області 1 грудня

Головне сьогодні