На Миколаївщині горіли склади та сільгосптехніка

Пожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

Зранку 30 листопада загорілось складське приміщення на території одного з об’єктів села Підгородня у Первомайському районі Миколаївської області.

На місце пожежі направили чергові караули та вогнеборців місцевої пожежної охорони, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що за понад дві години пожежу вдалося ліквідувати на площі 1 000 квадратних метрів.

Також від знищення вдалося врятувати три сівалки та два трактори. Постраждалих та травмованих немає. Причину виникнення горіння встановлюють експерти поліції.

Пожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа в селі Підгородня у Первомайському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що у Миколаєві 29 листопада загорілась електрощитова в підвальному приміщенні дев’ятиповерхового будинку на проспекті Героїв України. Рятувальникам довелося евакуювати 20 людей з верхніх поверхів.