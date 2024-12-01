На Миколаївщині горіли склади та сільгосптехніка
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- Марія Хаміцевич
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10:11, 01 грудня, 2024
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Зранку 30 листопада загорілось складське приміщення на території одного з об’єктів села Підгородня у Первомайському районі Миколаївської області.
На місце пожежі направили чергові караули та вогнеборців місцевої пожежної охорони, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що за понад дві години пожежу вдалося ліквідувати на площі 1 000 квадратних метрів.
Також від знищення вдалося врятувати три сівалки та два трактори. Постраждалих та травмованих немає. Причину виникнення горіння встановлюють експерти поліції.
Нагадаємо, що у Миколаєві 29 листопада загорілась електрощитова в підвальному приміщенні дев’ятиповерхового будинку на проспекті Героїв України. Рятувальникам довелося евакуювати 20 людей з верхніх поверхів.
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