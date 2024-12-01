Минулої доби вогнеборці загасили три пожежі у житловому секторі Миколаївщини
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- Марія Хаміцевич
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12:34, 01 грудня, 2024
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В останній день осені, 30 листопада, вогнеборцям довелось тричі гасити пожежі в приватному секторі Миколаївщини.
На щастя, обійшлося без жертв, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазнається, що вогнеборцям вдалося врятувати від знищення три житлових будинки та неексплуатовану споруду.
Окрім співробітників ДСНС на місцях працювали місцеві пожежні охорони та поліцейські.
Нагадаємо, що зранку 30 листопада загорілось складське приміщення на території одного з об’єктів села Підгородня у Первомайському районі Миколаївської області. Горіли склади та сільгосптехніка.
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