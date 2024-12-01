Минулої доби вогнеборці загасили три пожежі у житловому секторі Миколаївщини

Пожежа у Миколаївській області 30 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

В останній день осені, 30 листопада, вогнеборцям довелось тричі гасити пожежі в приватному секторі Миколаївщини.

На щастя, обійшлося без жертв, повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазнається, що вогнеборцям вдалося врятувати від знищення три житлових будинки та неексплуатовану споруду.

Окрім співробітників ДСНС на місцях працювали місцеві пожежні охорони та поліцейські.

Пожежа у Миколаївській області 30 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Миколаївській області 30 листопада, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що зранку 30 листопада загорілось складське приміщення на території одного з об’єктів села Підгородня у Первомайському районі Миколаївської області. Горіли склади та сільгосптехніка.