Мешканку Миколаївщини підозрюють у торгівлі наркотиками: їй загрожує до 10 років тюрми
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- Марія Хаміцевич
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17:00, 02 грудня, 2024
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Мешканку Баштанського району Миколаївщини затримали за підозрою у продажі наркотиків. Їй загрожує до 10 років тюрми.
Як повідомили у поліції Миколаївської області, 33-річна жінка замовляла у мережі та розповсюджувала серед знайомих наркотичну речовину Альфа PVP.
За даними слідства, за кожен згорток психотропу вона брала до 2 тисяч гривень. Правоохоронці затримали її одразу після продажу наркотиків.
У жінки правоохоронці вилучили пакетик із наркотиками, 2 тисячі гривень, та мобільний телефон.
Їй повідомили про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.
Оскільки у жінки є неповнолітні діти, суд наразі обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.
Раніше затримали мешканця селища Березнегувате на Миколаївщині, його підозрюють у торгівлі та зберіганні наркотиків. За це йому також загрожує до десяти років тюрми.
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