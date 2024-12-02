Мешканку Миколаївщини підозрюють у торгівлі наркотиками: їй загрожує до 10 років тюрми

Мешканку Миколаївщини затримали за підозрою у продажі психотропів, фото: Нацполіція

Мешканку Баштанського району Миколаївщини затримали за підозрою у продажі наркотиків. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, 33-річна жінка замовляла у мережі та розповсюджувала серед знайомих наркотичну речовину Альфа PVP.

За даними слідства, за кожен згорток психотропу вона брала до 2 тисяч гривень. Правоохоронці затримали її одразу після продажу наркотиків.

У жінки правоохоронці вилучили пакетик із наркотиками, 2 тисячі гривень, та мобільний телефон.

Їй повідомили про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут особливо небезпечних наркотичних засобів або психотропних речовин».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна.

Оскільки у жінки є неповнолітні діти, суд наразі обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Раніше затримали мешканця селища Березнегувате на Миколаївщині, його підозрюють у торгівлі та зберіганні наркотиків. За це йому також загрожує до десяти років тюрми.