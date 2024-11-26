Мешканця Миколаївщині підозрюють у торгівлі наркотиками: йому загрожує 10 років тюрми

Мешканця Миколаївщині підозрюють у продажі наркотиків, фото: Нацполіція

Мешканця селища Березнегувате на Миколаївщині підозрюють у торгівлі та зберіганні наркотиків. За це йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, у 40-річного чоловіка вилучили фасовані пакетики з альфа PVP та майже 500 грамів канабісу.

За словами правоохоронців, чоловіка затримали на території селища одразу після продажу клієнту наркотиків.

Зазначається, що чоловік, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних та майнових злочинів, розповів, що наркотики він придбав та планував в подальшому продати знайомим.

Мешканця Миколаївщині підозрюють у продажі наркотиків, фото: Нацполіція Мешканця Миколаївщині підозрюють у продажі наркотиків, фото: Миколаївська обласна прокуратура Мешканця Миколаївщині підозрюють у продажі наркотиків, фото: Миколаївська обласна прокуратура

За даними Миколаївської обласної прокуратури, йому оголосили підозру за частиною 2 статті 307 КК України. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі суд йому призначив знаходження під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави.

Раніше правоохоронці та прикордонники затримали 25-річного киянина, його підозрюють в організації наркобізнесу. Загальна вартість вилучених наркотиків становить близько 6,5 мільйона гривень.