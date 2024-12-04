На дорогах Миколаївщини утворилась ожеледиця: у поліції закликають водіїв бути уважними

На Миколаївщині перший сніг: поліцейські закликають водіїв бути уважними. Ілюстраційне фото: ДСНС

Зранку 4 грудня на автодорозі «Дніпро-Миколаїв» в районі населених пунктів Баштанського району через опади утворилась ожеледиця.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Миколаївській області.

Дорожні служби посипають дороги протиожеледними сумішами, а поліцейські стежать за ситуацією, перевіряють стан доріг та допомагають координувати роботу.

Крім того, начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що минулої ночі через різке погіршення погодних умов і ожеледь на дорогах за межами населених пунктів кілька людей опинилися у складній ситуації та потребували допомоги.

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«На щастя, обійшлось без постраждалих», — написав він.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

Уникайте різких маневрів і гальмувань.

Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

Про правила безпеки нагадали і пішоходам. Їх закликають переходити дорогу тільки у визначених місцях і носити одяг зі світловідбивними елементами, щоб бути помітними у темряві.

Раніше повідомлялось, що в Україні досліджують трафік на шести ключових маршрутах з метою запуску платних доріг.