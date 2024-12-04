  • середа

    4 грудня, 2024

  • 0.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 0.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На дорогах Миколаївщини утворилась ожеледиця: у поліції закликають водіїв бути уважними

На Миколаївщині перший сніг: поліцейські закликають водіїв бути уважними. Ілюстраційне фото: ДСНСНа Миколаївщині перший сніг: поліцейські закликають водіїв бути уважними. Ілюстраційне фото: ДСНС

Зранку 4 грудня на автодорозі «Дніпро-Миколаїв» в районі населених пунктів Баштанського району через опади утворилась ожеледиця. 

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Миколаївській області. 

Дорожні служби посипають дороги протиожеледними сумішами, а поліцейські стежать за ситуацією, перевіряють стан доріг та допомагають координувати роботу.

Крім того, начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що минулої ночі через різке погіршення погодних умов і ожеледь на дорогах за межами населених пунктів кілька людей опинилися у складній ситуації та потребували допомоги.

Реклама

«На щастя, обійшлось без постраждалих», — написав він.

Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.

  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.

  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.

  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

Про правила безпеки нагадали і пішоходам. Їх закликають  переходити дорогу тільки у визначених місцях і носити одяг зі світловідбивними елементами, щоб бути помітними у темряві.

Раніше повідомлялось, що в Україні досліджують трафік на шести ключових маршрутах з метою запуску платних доріг.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві оштрафували блогера, який знімав відео для соцмереж у поліцейській формі
У Миколаєві затримали хулігана, який розбив скло у тролейбусі Миколаєва
Миколаївська поліція впроваджує систему обліку дій щодо затриманих осіб
Реклама

Читайте також:

новини

З бюджету Миколаєва виділять ₴6 млн на стипендії спортсменам та ₴1 млн для «Ніко-Баскет»

Катерина Середа
новини

В Миколаєві запускають новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине

Аліна Квітко
новини

На ліквідацію звалищ у Миколаєві виділять у 2025 році понад ₴46 млн

Аліна Квітко
новини

Миколаївська поліція впроваджує систему обліку дій щодо затриманих осіб

Володимир Коваль
новини

Утримання Центрального стадіону обходиться бюджету Миколаєва майже в ₴20 млн

Володимир Коваль

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Миколаївська поліція впроваджує систему обліку дій щодо затриманих осіб
У Миколаєві затримали хулігана, який розбив скло у тролейбусі Миколаєва
У Миколаєві оштрафували блогера, який знімав відео для соцмереж у поліцейській формі

В Миколаєві запускають новий тролейбусний маршрут до мікрорайну Кульбакине

35 хвилин тому

На утримання об'єктів благоустрою у 2025 році Вознесенськ виділить ₴64,3 млн

Головне сьогодні