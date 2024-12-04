На дорогах Миколаївщини утворилась ожеледиця: у поліції закликають водіїв бути уважними
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- Світлана Іванченко
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11:28, 04 грудня, 2024
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Зранку 4 грудня на автодорозі «Дніпро-Миколаїв» в районі населених пунктів Баштанського району через опади утворилась ожеледиця.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Миколаївській області.
Дорожні служби посипають дороги протиожеледними сумішами, а поліцейські стежать за ситуацією, перевіряють стан доріг та допомагають координувати роботу.
Крім того, начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що минулої ночі через різке погіршення погодних умов і ожеледь на дорогах за межами населених пунктів кілька людей опинилися у складній ситуації та потребували допомоги.
«На щастя, обійшлось без постраждалих», — написав він.
Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
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Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
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Уникайте різких маневрів і гальмувань.
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Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
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У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
Про правила безпеки нагадали і пішоходам. Їх закликають переходити дорогу тільки у визначених місцях і носити одяг зі світловідбивними елементами, щоб бути помітними у темряві.
Раніше повідомлялось, що в Україні досліджують трафік на шести ключових маршрутах з метою запуску платних доріг.
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