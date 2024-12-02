В Україні планують запустити платні дороги

В Україні аналізують шість маршрутів для запуску платних доріг. Архівне фото "МикВісті"

В Україні досліджують трафік на шести ключових маршрутах з метою запуску платних доріг.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, передає УНН.

За його словами, це відповідає вимогам Європейського Союзу; вже підготували законопроект і є домовленості з Європейським інвестиційним банком.

«Запровадження платних доріг — це вимога ЄС. Ми вже маємо готовий законопроєкт з цього питання і працюємо над його реалізацією. Щоб забезпечити якісне дорожнє покриття, необхідно провести аналіз інтенсивності руху; зараз такий аналіз проводиться на шести дорогах для запуску механізму платних доріг. Ми обговорюємо це з інвесторами і маємо домовленості з ЄІБ», — розповів Сергій Деркач.

На його думку, після аналізу трафіку будуть приймати рішення, і Україна впевнено рухається до системи платних доріг.

«Рано чи пізно платні дороги все одно з'являться», — додав він.

Нагадаємо, що на деяких вулицях Миколаєва планують встановити дорожні знаки, що забороняють зупинку та стоянку транспорту.