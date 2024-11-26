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На деяких вулицях Миколаєва обмежать зупинку транспорту: планують встановити нові дорожні знаки

Знак «Зупинка заборонена». Фото з сайту auto-dor.com.uaЗнак «Зупинку заборонено». Фото з сайту auto-dor.com.ua

На деяких вулицях Миколаєва планують встановити дорожні знаки, що забороняють зупинку та стоянку транспорту.

Такий проєкт рішення виконкому опублікували на сайті Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Знаки пропонують встановити на трьох ділянках:

  • знак «Зупинку заборонено» з табличкою «Зона дії» вздовж непарного боку проспекту Богоявленського на ділянці 200 метрів від перетину з вулицею Космонавтів у напрямку провулку Кобера;
  • знак «Стоянку заборонено» на вулиці 1-ій Слобідській до перехресть із вулицями Ковальською та Млинною з обох боків;
  • знак «Зупинку заборонено» з табличкою «Вид транспортного засобу» (вантажний) на проспекті Героїв України від будинку №22 до Інгульського мосту (парний бік).

Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємств доручать розробити та погодити схеми організації дорожнього руху в управлінні патрульної поліції, а також встановити відповідні дорожні знаки у зазначених зонах. 

Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення
Скриншот проєкту рішенняСкриншот проєкту рішення

Нагадаємо, з 18 листопада у Миколаєві частково перекрили рух транспорту по вулиці Кропивницького (колишня вулиця Потьомкінська, — прим.) від 3 Слобідської до парку Народний Сад.

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