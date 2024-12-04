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Міністр оборони Південної Кореї пішов у відставку після введення в країні воєнного стану

міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон. Фото Yonhap News.міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон. Фото Yonhap News.

У середу, 4 грудня, на тлі рішення вести воєнний стан міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон подав у відставку. Також він  вибачився перед громадянами за «плутанину та занепокоєння».

Про це повідомляє видання Yonhap News.

«Як міністр національної оборони я відчуваю повну відповідальність і вибачаюся за те, що викликав плутанину та занепокоєння громадськості щодо воєнного стану», — сказав Кім Йон Хьон.

Він також наголосив, що «всі військові, які виконували обов’язки, пов’язані з питаннями надзвичайного воєнного стану, виконували вказівки міністра». Напередодні військовослужбовці, які охороняли вхід до заблокованого парламенту, потрапили у сутички з депутатами та протестувальниками.

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Після запровадження воєнного стану кабінет міністрів зібрався і проголосував за його скасування. Військові повернулися до своїх частин.

Зранку у відставку подав апарат президента у повному складі.

Що сталося в Південній Кореї?

У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. Він вказав, що ввести воєнний стан необхідно для захисту конституційного ладу країни від «комуністичних сил КНДР».

Після оголошення про воєнний стан біля будівлі парламенту зібралося близько сотні протестувальників, правоохоронці оточили вхід. Працівники законодавчого органу також блокують вхід, а люди намагаються прорватися всередину.

У результаті 190 із 300 депутатів (ті, хто зміг потрапити до зали засідань) проголосували за рішення про скасування воєнного стану.

Цьому передували політичні суперечки щодо законопроєкту про новий держбюджет — опозиційна Демократична партія відмовилася схвалити його. Натомість опозиція подала в парламентський бюджетний комітет скорочений проєкт бюджету, а також подання про імпічмент державному аудиторові та головному прокуророві.

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