Ціни на цигарки в Україні зростуть: Рада підвищила податки

Рада підвищила акциз на тютюнові вироби, фото: telegraf.in.ua

Верховна Рада сьогодні, 4 грудня, ухвалила закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Законопроєкт №11090в другому читанні підтримали 237 депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Цей закон установлює нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою Ради Європейського Союзу. Тобто цим законопроєктом акциз на цигарки привʼязують до євро, а не до гривні.

«Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, так як акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», — написав він.

При цьому депутат відмітив, що не пройшли правки про вирівнювання акцизів по тютюновим виробам для електричного нагрівання (ТВЕНам).

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків.