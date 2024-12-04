Підпал трансформаторних підстанцій: правоохоронці затримали в Одесі ще одного підозрюваного підлітка
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- Світлана Іванченко
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17:14, 04 грудня, 2024
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В Одесі поліція підозрює 15-річного хлопця у підпалі електропідстанції. Замовлення підліток отримав від невідомого «куратора», йому обіцяли гроші, але він їх так і не дістав.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеської області.
Інцидент стався увечері в одному з районів міста. Підліток облив двері підстанції легкозаймистою рідиною та підпалив. Місцеві жителі оперативно загасили пожежу, ніхто не постраждав.
Підозрюваного затримали на місці, коли він робив фотозвіт для свого «куратора». Поліцейські вилучили речові докази, серед яких були пляшка з-під рідини та мобільний телефон з листуванням із замовником підпалу.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Якщо суд визнає підлітка винним, його можуть до трьох років направити в спеціальну навчально-виховну установу.
Правоохоронці закликають громадян бути обережними в соціальних мережах, уникати спілкування з підозрілими особами та повідомляти про злочинні пропозиції за номером 102. Батькам рекомендують пильнувати дозвілля своїх дітей і нагадувати їм про наслідки протиправних дій.
Також Національна поліція запустила чат-бот «Народний месник», який дозволяє оперативно повідомляти про підозрілих осіб, які можуть бути причетні до воєнних злочинів чи допомоги ворогу.
Сьогодні, 4 грудня, також стало відомо про затримання чотирьох підлітків на Миколаївщині, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій в Первомайському районі на замовлення спецслужб Росії.
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