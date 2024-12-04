Підпал трансформаторних підстанцій: правоохоронці затримали в Одесі ще одного підозрюваного підлітка

В Одесі поліція підозрює 15-річного підлітка у підпалі електропідстанції. Фото: пресслужба Нацполіції у Одеській області

В Одесі поліція підозрює 15-річного хлопця у підпалі електропідстанції. Замовлення підліток отримав від невідомого «куратора», йому обіцяли гроші, але він їх так і не дістав.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеської області.

Інцидент стався увечері в одному з районів міста. Підліток облив двері підстанції легкозаймистою рідиною та підпалив. Місцеві жителі оперативно загасили пожежу, ніхто не постраждав.

В Одесі поліція підозрює 15-річного підлітка у підпалі електропідстанції. Фото: пресслужба Нацполіції у Одеській області

Підозрюваного затримали на місці, коли він робив фотозвіт для свого «куратора». Поліцейські вилучили речові докази, серед яких були пляшка з-під рідини та мобільний телефон з листуванням із замовником підпалу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Якщо суд визнає підлітка винним, його можуть до трьох років направити в спеціальну навчально-виховну установу.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними в соціальних мережах, уникати спілкування з підозрілими особами та повідомляти про злочинні пропозиції за номером 102. Батькам рекомендують пильнувати дозвілля своїх дітей і нагадувати їм про наслідки протиправних дій.

Також Національна поліція запустила чат-бот «Народний месник», який дозволяє оперативно повідомляти про підозрілих осіб, які можуть бути причетні до воєнних злочинів чи допомоги ворогу.

Сьогодні, 4 грудня, також стало відомо про затримання чотирьох підлітків на Миколаївщині, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій в Первомайському районі на замовлення спецслужб Росії.