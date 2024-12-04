Підпалювали електростанції на замовлення Росії: на Миколаївщині затримали чотирьох підозрюваних підлітків

На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій. Фото: СБУ

На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій в Первомайському районі на замовлення спецслужб Росії.

Про це повідомили у Службі безпеки України та поліції Миколаївської області.

За даними слідства, до підпалу причетні четверо місцевих підлітків, віком 14 та 15 років. Також вказується, що в обмін на співпрацю підозрюваним запропонувати гроші.

«Зловмисники намагалися знищити електропідстанції у різних місцях Первомайського району. У такий спосіб ворог планував знеструмити більшу частину громади», — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій. Фото: СБУ

Також за даними слідства, підозрювані спочатку погоджували «ціль на підпал» із куратором, а потім виливали на обладнання електропідстанції легкозаймисту суміш та підпалювали її.

«Потім диверсанти відзнімали загоряння електропідстанції на камеру телефону, щоб «прозвітувати» спецслужбі країни-агресора», — додали правоохоронці.

У підлітків під час обшуку знайшли одяг, суміші для підпалу та мобільні телефони із доказами. Їм повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Підліткам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. У поліції додали, що наразі підозрювані під цілодобовим домашнім арештом.

На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій. Фото: поліція Миколаївської області.

На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій. Фото: поліція Миколаївської області.

На Миколаївщині затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій. Фото: поліція Миколаївської області.

Нагадаємо, що 3 грудня двом 16-річним юнакам, яких підозрюють у підпалі поліцейського автомобіля на Миколаївщині, обрали запобіжний захід. За даними слідства, хлопці на замовлення через Telegram та за обіцяні пʼять тисяч доларів, підпалили службовий автомобіль Skoda Octavia Tour.

Раніше також повідомлялось, що суд покарав умовним терміном неповнолітнього, який готував диверсію на залізниці у Вознесенську.