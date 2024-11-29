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На Миколаївщині поліція затримала двох підлітків, яких підозрюють у підпалі службового авто

Поліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба НацполіціїПоліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба Нацполіції

На Миколаївщині затримали двох 16-річних юнаків, яких підозрюють у підпалі службового автомобіля біля адмінбудівлі правоохоронців. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. 

Поліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба НацполіціїПоліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба Нацполіції
Поліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба НацполіціїПоліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба Нацполіції

Повідомляється, що завдання спалити спецтранспорт поліції за винагороду прийшло в месенджер одному з підозрюваних. 

«Разом спільники придбали паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку та вночі скоїли підпал, знявши на відео, як доказ виконаної на замовлення роботи. Такі відео потім у російських медіа видаються, аби дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція», — говориться в повідомлені.

Слід зазначити, що поліція швидко виявила підпал і загасила пожежу. Менш ніж за годину оперативники встановили особи паліїв. З місця події та у фігурантів поліцейські вилучили пляшку з легкозаймистою рідиною, телефони та інші речі, що мають доказове значення.

В поліції зазначили, що після передачі відеозвіту «куратори» видалили переписки та не виплатили обіцяні гроші. 

Поліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба НацполіціїПоліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба Нацполіції
Поліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба НацполіціїПоліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба Нацполіції
Поліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба НацполіціїПоліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба Нацполіції

Раніше, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші.

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