На Миколаївщині поліція затримала двох підлітків, яких підозрюють у підпалі службового авто
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- Світлана Іванченко
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13:48, 29 листопада, 2024
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На Миколаївщині затримали двох 16-річних юнаків, яких підозрюють у підпалі службового автомобіля біля адмінбудівлі правоохоронців. Їм загрожує до 10 років тюрми.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Повідомляється, що завдання спалити спецтранспорт поліції за винагороду прийшло в месенджер одному з підозрюваних.
«Разом спільники придбали паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку та вночі скоїли підпал, знявши на відео, як доказ виконаної на замовлення роботи. Такі відео потім у російських медіа видаються, аби дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція», — говориться в повідомлені.
Слід зазначити, що поліція швидко виявила підпал і загасила пожежу. Менш ніж за годину оперативники встановили особи паліїв. З місця події та у фігурантів поліцейські вилучили пляшку з легкозаймистою рідиною, телефони та інші речі, що мають доказове значення.
В поліції зазначили, що після передачі відеозвіту «куратори» видалили переписки та не виплатили обіцяні гроші.
Раніше, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші.
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