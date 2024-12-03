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На Миколаївщині неповнолітних, підозрюваних у підпалі авто поліції, відправили під домашній арешт

Поліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба НацполіціїПоліція затримала двох неповнолітніх, яких підозрюють у підпалі службового авто. Фото: пресслужба Нацполіції

Двом 16-річним юнакам, яких підозрюють у підпалі поліцейського автомобіля на Миколаївщині, обрали запобіжний захід.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За даними слідства, хлопці на замовлення через Telegram та за обіцяні пʼять тисяч доларів, підпалили службовий автомобіль Skoda Octavia Tour.

Свої дії вони знімали на мобільний телефон, щоб підтвердити виконання домовленості та отримати винагороду.

В поліції зазначили, що після передачі відеозвіту «куратори» видалили переписки та не виплатили обіцяні гроші. А хлопцям загрожує 10 років позбавлення волі.

Раніше також повідомлялось, що суд покарав умовним терміном неповнолітнього, який готував диверсію на залізниці у Вознесенську.

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