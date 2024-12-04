  • середа

    4 грудня, 2024

  • 0.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 0.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет у морських контейнерах вартістю 165,6 млн

На Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет вартістю ₴165,6 млн. Фото: БЕБНа Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет вартістю 165,6 мільйонів гривень. Фото: БЕБ

В Одеській області у трьох 40-футових морських контейнерах детективи виявили понад 2 мільйонів пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що впродовж року угрупування купувало сигарети, нелегально виготовлені на одній з українських фабрик. Незаконну продукцію вони продавали як в Україні, так і за кордоном.

Під час обшуків одного із портів «Великої Одеси» правоохоронці вилучили 4 140 тисяч коробів, у яких були сховані понад 2 мільйони пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх планували експортувати до Таїланду та Об`єднаних Арабських Еміратів. 

У товарно-супровідних документах на вантаж значилося, що тютюнові вироби марковані для продажу в магазинах «Duty Free». Водночас на пачках зазначили, що сигарети виготовлені нібито в Єгипті, Португалії та Швейцарії.

На Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет вартістю 165,6 мільйонів гривень. Фото: БЕБНа Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет вартістю 165,6 мільйонів гривень. Фото: БЕБ
На Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет вартістю 165,6 мільйонів гривень. Фото: БЕБНа Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет вартістю 165,6 мільйонів гривень. Фото: БЕБ

Наразі досудове розслідування триває, а також встановлюються особи причетні до незаконної діяльності.

Нагадаємо, в Одеській області суд виніс вирок організатору підпільного виробництва з виготовлення підроблених парфумів популярних брендів.

Останні новини про: Одещина

«Європейський рівень»: на Одещині відкрили нову реанімацію
На Одещині двох підлітки підозрюють у підпалі поштового відділення
З початку року морські порти Одещини перевантажили майже 90 млн тонн вантажів
Реклама

Читайте також:

новини

Понад 400 військових на Миколаївщині повернулись до армії після СЗЧ

Світлана Іванченко
новини

«Потрібно слідкувати, щоб їх повернули на наші об’єкти», — нардеп Пасічний про кошти на укриття, які Миколаївщина не витратила у 2024 році

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві затвердили місця для платного паркування, але невідомо, коли вони запрацюють

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській ОВА в 2024 році виділили ₴5 млн на підтримку та розвиток місцевого бізнесу

Володимир Коваль
новини

З бюджету Миколаєва виділять ₴6 млн на стипендії спортсменам та ₴1 млн для «Ніко-Баскет»

Катерина Середа

Останні новини про: Одещина

З початку року морські порти Одещини перевантажили майже 90 млн тонн вантажів
На Одещині двох підлітки підозрюють у підпалі поштового відділення
«Європейський рівень»: на Одещині відкрили нову реанімацію

В школах Миколаєва планують розпочати безкоштовне харчування з 11 грудня

В Миколаєві запускають новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине

4 години тому

«Не будемо вводити в оману». Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні