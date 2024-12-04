На Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет у морських контейнерах вартістю 165,6 млн

На Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет вартістю 165,6 мільйонів гривень. Фото: БЕБ

В Одеській області у трьох 40-футових морських контейнерах детективи виявили понад 2 мільйонів пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що впродовж року угрупування купувало сигарети, нелегально виготовлені на одній з українських фабрик. Незаконну продукцію вони продавали як в Україні, так і за кордоном.

Під час обшуків одного із портів «Великої Одеси» правоохоронці вилучили 4 140 тисяч коробів, у яких були сховані понад 2 мільйони пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх планували експортувати до Таїланду та Об`єднаних Арабських Еміратів.

У товарно-супровідних документах на вантаж значилося, що тютюнові вироби марковані для продажу в магазинах «Duty Free». Водночас на пачках зазначили, що сигарети виготовлені нібито в Єгипті, Португалії та Швейцарії.

На Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет вартістю 165,6 мільйонів гривень. Фото: БЕБ

На Одещині вилучили 2 млн пачок контрабандних сигарет вартістю 165,6 мільйонів гривень. Фото: БЕБ

Наразі досудове розслідування триває, а також встановлюються особи причетні до незаконної діяльності.

Нагадаємо, в Одеській області суд виніс вирок організатору підпільного виробництва з виготовлення підроблених парфумів популярних брендів.