Росіяни пʼять разів обстрілювали Миколаївщину FPV-дронами
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- Марія Хаміцевич
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7:50, 05 грудня, 2024
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Минулої доби ворог пʼять разів обстрілював території Миколаївської області, використовуючи FPV-дрони.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
4 грудня, о 12:10 та 13:13 російська армія обстріляла з FPV-дронів акваторію Очаківської громади.
Крім того, о 14:43, 15:34, 15:40 російська армія атакувала дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед місцевих немає.
Нагадаємо, що внаслідок одного з російських обстрілів 3 грудня у селі Іванівка на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередачі. Також протягом дня російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією Куцурубську громаду. А вночі з міномету обстріляли акваторію Очаківської громади.
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