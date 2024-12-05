Росіяни пʼять разів обстрілювали Миколаївщину FPV-дронами

Перероблений цивільний квадрокоптер під ударний російських сил на одній з позицій українських військових, фото: БЛІЦ

Минулої доби ворог пʼять разів обстрілював території Миколаївської області, використовуючи FPV-дрони.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

4 грудня, о 12:10 та 13:13 російська армія обстріляла з FPV-дронів акваторію Очаківської громади.

Крім того, о 14:43, 15:34, 15:40 російська армія атакувала дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед місцевих немає.

Нагадаємо, що внаслідок одного з російських обстрілів 3 грудня у селі Іванівка на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередачі. Також протягом дня російська армія атакувала FPV-дронами та артилерією Куцурубську громаду. А вночі з міномету обстріляли акваторію Очаківської громади.