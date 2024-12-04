Росія обстріляла Миколаївщину дронами, мінометами та артилерією: пошкоджено електромережу

Обстріл Миколаєва, архівне фото МикВісті

Внаслідок одного з російських обстрілів, вчора, 3 грудня, у села Іванівка на Миколаївщині було пошкоджено лінію електропередачі. Її вже вдалося відновили.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, у Миколаївському районі вчора о 9:50, 15:40 та 16:15 російська армія атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду. А о 14:00 обстріляли громаду з артилерії.

Також сьогодні вночі, 4 грудня, о 00:20 під ворожими мінометними обстрілами була акваторія Очаківської громади. Постраждалих серед містян немає.

Крім того, вночі 4 грудня протиповітряна оборона знищила в Миколаївській області три безпілотника «Shahed 131/136».

Реклама

Вчора, 3 грудня, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що Миколаївська область відновила пошкоджені енергообʼєкти під час російського обстрілу 28 листопада.

Обстріл енергетики 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець. А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.