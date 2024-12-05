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У Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік

У Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«На жаль, внаслідок вечірнього ракетного удару у Вознесенську загинув чоловік. Росія – країна терорист», – написав Кім.

Зазначимо, що сьогодні ввечері мешканці Вознесенська почули кілька гучних вибухів, які стали наслідком ракетного удару.

Пізніше читачі повідомили, що у місті спостерігаються проблеми із водопостачанням.

Нагадаємо, минулої доби російська армія пʼять разів обстріляла території Миколаївської області, використовуючи FPV-дрони.

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