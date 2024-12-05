Жителі Вознесенська залишились без світла та води через обстріл
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- Даріна Мельничук
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19:44, 05 грудня, 2024
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Внаслідок обстрілу 5 грудня частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.
Про це повідомляє Вознесенська міська рада.
«Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути нормальне функціонування систем водопостачання та енергопостачання. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 грудня у Вознесенську внаслідок ракетного удару по місту загинув чоловік.
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