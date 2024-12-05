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Діти з прифронтових сіл Миколаївщини створили свої перші фільми

Кадр з короткометражного фільму від дітей з Лупаревого, скриншот з Youtube Behind Blue EyesКадр з короткометражного фільму від дітей з Лупаревого, скриншот з Youtube Behind Blue Eyes

Влітку 2024 року команда благодійного проєкту Behind Blue Eyes провела три творчі фестивалі «Блищик» у прифронтових селах Миколаївської області.

Як розповідає пресслужба проєкту, мета заходів — створити простір для спілкування, розкрити таланти дітей, а також показати громадам можливості оновлення позашкільних гуртків.

На фестивалях діяло шість творчих майстерень, одна з найпопулярніших — «Кіно». Учасники разом із менторами занурилися у всі етапи створення фільму: від вибору локації та написання сценарію до підготовки розкадровки і зйомок.

У результаті діти створили три короткометражні стрічки. Фільми розповідають про дружбу, мрії та красу природи рідного краю. За словами організаторів, такі ініціативи не лише розвивають таланти, а й допомагають дітям із прифронтових територій вірити у власні сили та потенціал.

«Як виглядає низ з неба птицям»

Команда дітей, які працювали над створенням фільму: Карина Голубова, Анастасія Кириченко, Анна Суботник, Марія Писатюк, Софія Дудник.

«Дружба і сотка»

Команда дітей, які працювали над створенням фільму: Максим Діденко, Ярослав Каменщик, Кирил Ковальчук, Саша Проскура, Саша Месяцев, Віталій Козак, Кирил Гринченко.

«Краса»

Команда дітей, які працювали над створенням фільму: Кароліна Кирпичова, Андрій Кузьмінський, Іванна Шпирка, Анастасія Нежлукченко, Світлана Усенко, Ольга Худьо, Валерія Андрющенко, Анастасія Стасик, Максим Малік, Володимир Кирпичов.

Behind Blue Eyes — благодійний проєкт, що працює з дітьми із прифронтових та деокупованих сіл України. Він пропонує різні формати взаємодії — від фотоекспедицій до фестивалів – і допомагає дітям розкрити свої здібності через творчість.

Нагадаємо, в Івано-Франківську презентували документальний фільм «1000 днів незламності Прикарпаття» про події в регіоні від початку повномасштабного вторгнення.

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