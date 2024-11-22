У Франківську презентували фільм «1000 днів незламності Прикарпаття» з головою ОВА у головній ролі
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- Альона Коханчук
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10:15, 22 листопада, 2024
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В Івано-Франківську презентували документальний фільм «1000 днів незламності Прикарпаття» про події в регіоні від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє місце видання «Galka»
У фільмі показали дії місцевої влади в перші дні війни, зокрема через спогади Світлани Онищук, голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації, яка зіграла головну роль. Світлана Онищук розповідала про роботу у перший день війни і про те, як «ефективно організовувала роботу влади під час повномасштабного вторгнення».
«Єдність — це найбільша зброя проти ворога, який нещадно напав на нашу землю, який намагається знищити Україну та все українське…Сьогодні з нами родини наших Героїв, які втратили найрідніших синів та доньок на війні. Тому наш обов’язок бути разом, допомагати та підтримувати тим родинам, яким зараз найважче», — сказала голова військової адміністрації.
Нагадаємо, що Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав дві нагороди на престижній премії Grierson Awards у Великій Британії.
Також повідомлялося, що документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» здобув перемогу в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» на премії Septimius Awards у Нідерландах.
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