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У Франківську презентували фільм «1000 днів незламності Прикарпаття» з головою ОВА у головній ролі

В Івано-Франківську презентували документальний фільм «1000 днів незламності Прикарпаття». Фото: GalkaВ Івано-Франківську презентували документальний фільм «1000 днів незламності Прикарпаття». Фото: Galka

В Івано-Франківську презентували документальний фільм «1000 днів незламності Прикарпаття» про події в регіоні від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє місце видання «Galka»

У фільмі показали дії місцевої влади в перші дні війни, зокрема через спогади Світлани Онищук, голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації, яка зіграла головну роль. Світлана Онищук розповідала про роботу  у перший день війни і про те, як «ефективно організовувала роботу влади під час повномасштабного вторгнення».

«Єдність — це найбільша зброя проти ворога, який нещадно напав на нашу землю, який намагається знищити Україну та все українське…Сьогодні з нами родини наших Героїв, які втратили найрідніших синів та доньок на війні. Тому наш обов’язок бути разом, допомагати та підтримувати тим родинам, яким зараз найважче», — сказала голова військової адміністрації.

Нагадаємо, що Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав дві нагороди на престижній премії Grierson Awards у Великій Британії. 

Також повідомлялося, що документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» здобув перемогу в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» на премії Septimius Awards у Нідерландах.

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