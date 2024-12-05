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У Баштанському районі 100% комунальних закладів обладнали генераторами

У Баштанському районі всі комунальні заклади обладнані генераторами, ілюстративне фото: Південноукраїнська міська радаУ Баштанському районі всі комунальні заклади обладнані генераторами, ілюстративне фото: Південноукраїнська міська рада

У Баштанському районі всі комунальні заклади обладнані генераторами.

Як повідомив начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час пресбрифінгу, це дозволяє безперебійно працювати навіть за відсутності електропостачання.

«Всі наші комунальні заклади забезпечені абсолютно на 100% генераторами, які дають можливість сьогодні, навіть в умовах тривалої відсутності електропостачання, ефективно функціонувати», – зазначив Дмитрів.

Окрім цього, за поточний рік у районі встановили 20 сонячних станцій на комунальних об’єктах, зокрема у водоканалах та інших ключових інфраструктурних установах.

Також Владислав Дмитрів повідомив, що в районі працюють 95 пунктів незламності, якими цього року скористалися понад 1120 осіб.

Як працюють генератори  

Принцип роботи автономної міні-електростанції полягає у перетворенні механічної енергії на електричну за допомогою такого явища як електромагнітна індукція. Для цього генератор бензиновий оснащується двигуном внутрішнього згоряння, який обертає ротор у магнітному полі, створюючи змінний електричний струм. До конструкції генератора входять такі компоненти: 

  • двигун внутрішнього згоряння; 
  • альтернатор, що перетворює механічну енергію на електричну; 
  • паливна система; 
  • система охолодження; 
  • система автоматичного регулювання напруги; 
  • пристрої керування й контролю. 

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