У Херсоні через обстріли без тепла залишаються мешканці 217 будинків

У Херсоні через обстріли без тепла залишаються 217 будинків. Ілюстративне фото: rbc.ua

У Херсоні внаслідок постійних обстрілів російських військ без опалення залишаються мешканці 217 будинків, частина котелень міста не працює.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Комунальники усувають аварійні ситуації, тепло мають підключити до кінця тижня. Також тривають роботи з встановлення когенераційних установок», — повідомив він.

Нагадаємо, що через обстрілу 5 грудня частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.