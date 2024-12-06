У Херсоні через обстріли без тепла залишаються мешканці 217 будинків
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- Світлана Іванченко
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14:22, 06 грудня, 2024
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У Херсоні внаслідок постійних обстрілів російських військ без опалення залишаються мешканці 217 будинків, частина котелень міста не працює.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
«Комунальники усувають аварійні ситуації, тепло мають підключити до кінця тижня. Також тривають роботи з встановлення когенераційних установок», — повідомив він.
Нагадаємо, що через обстрілу 5 грудня частина Вознесенська залишилась без електрики та водопостачання через пошкодження ліній електропередач.
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